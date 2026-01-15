Una de cal y una de arena en la jornada amistosa ante Lanús

Una de cal y una de arena para el Lobo en la jornada amistosa que tuvo lugar en Estancia Chica. Luego de la derrota en el primero de los dos partidos ante Lanús (0-1), Gimnasia logró el triunfo por 1 a 0 con gol de Franco Torres.

El primer tiempo tuvo como incidencia destacada que sobre el final del mismo, se le anuló un gol a Walter Bou, exjugador mens sana, por estar en posición adelantada. En la segunda etapa llegaron las emociones, donde el elenco comandado por Fernando Zaniratto logró marcar la diferencia gracias al gol de Franco Torres . El extremo del club se perfila para ser titular en el debut del Torneo Apertura ante Racing en el Estadio del Bosque. La mala noticia en el segundo match fue la salida por una molestia de Germán Conti. Más allá de que en principio no se trataría de una lesión de gravedad, habrá que aguardar los próximos días para conocer su evolución ya que la harán estudios.

Cabe recordar que el tripero volverá a jugar otro amistoso el sábado ante Agropecuario, una vez más en el predio de Abasto.

Fue una buena medida para el plantel albiazul ya que se enfrentó ante el campeón de la Copa Sudamericana, por lo que el cuerpo técnico tripero se quedó con buenas sensaciones al retirarse de Estancia Chica.