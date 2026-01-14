Brunati: “Llegar a este club es un desafío profesional enorme”

Con una amplia trayectoria en scouting, gestión deportiva y análisis integral de estructuras formativas, Germán Brunati llegó al Lobo con una mirada moderna del fútbol y un profundo respeto por la identidad de la institución. El hombre que supo trabajar con Pep Guardiola en el City Group contó su metodología de trabajo para las redes sociales del club.

“Para mí Gimnasia es un desafío profesional enorme, impresionante. Yo tengo una visión acerca de la dirección deportiva, especialmente en los clubes que son asociaciones civiles sin fines de lucro, diferente a lo que pasa en otras partes del mundo. Acá nosotros funcionamos como asesores de comisión directiva. Obviamente que tenemos responsabilidad, estamos en el día a día”, comentó Brunati.

Consultado sobre los objetivos, el Director Deportivo mens sana explicó: “Lo primero que quiero es que Gimnasia funcione como un solo club y que no esté tan dividido por áreas. Tiene que haber, por encima de todo, una idea o un camino que aglutine todas las áreas y tengamos un fin en común. Que entre todos construyamos un camino o un proyecto desde infantiles hasta Primera División”.