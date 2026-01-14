Zaniratto y el dilema de sumar otro extremo

Tal como declaró ante la consulta de diario Hoy, “Lucho” Zaniratto está conforme con el plantel actual y entiende que el equipo está cubierto en todas las líneas.

La dirigencia analiza la posibilidad de sumar un extremo joven a modo de apuesta, proveniente del fútbol ecuatoriano, con la idea de repetir procesos exitosos como los que se realizaron en su momento con Johan Carbonero y Ramón Sosa. En este caso, sería para darle otra alternativa en el puesto al técnico ante la salida de Alejandro Piedrahita.

Pero por el momento no hay una decisión tomada en la dirigencia albiazul, ni mucho menos el consenso necesario con el cuerpo técnico.