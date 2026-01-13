La llegada de Gaich y la salida de Alario reflotó viejos resquemores en Estudiantes

Adolfo Gaich se sumará a los entrenamientos de Estudiantes entre hoy y mañana y comenzará a pelear por un lugar en el equipo que durante el primer semestre del año tendrá mucha participación en el Torneo Apertura durante los primeros dos meses y luego doble competencia ajustada entre abril y mayo con varios partidos de Copa Libertadores.

De acuerdo a lo que pudo averiguar El Clásico, la contratación del exdelantero de las selecciones juveniles de Argentina y de San Lorenzo constituye un desembolso de dinero considerable ya que viene de cobrar un contrato en el fútbol de Rusia que es una de las ligas que mejores paga en todo el mundo. No hay antecedentes de futbolistas que regresen a la Argentina para jugar en algún club y cobrar menos plata en pesos que la que se estaba percibiendo en el país en donde se venía desempeñando.

De este modo, más allá de que la contratación fue aprobada por el cuerpo técnico y la dirigencia, la pregunta que se instaló en las últimas horas en el mundo de Estudiantes es si Adolfo Gaich viene para ser titular y desplazar a Carrillo, o bien se suma al Pincha para ser uno de los suplentes más caros del fútbol argentino y pelearle el puesto al delantero de Magdalena.

Desde la dirigencia, con Verón a la cabeza y con Agustín Alayes comandando la Secretaría de Fútbol, asumen como una necesidad sacarse de encima otro contrato elevado para poder solventar el salario de Gaich y amortizar la contratación de este delantero. En este sentido, el apuntado es Lucas Alario, quien hasta el último partido contra Platense que le terminó dando un título a Estudiantes no había tenido participación influyente.

Según se supo, el técnico Eduardo Domínguez le abrió las puertas Alario para seguir, casi a modo de gesto de gratitud por los goles que marcó en el último partido y apostando a la recuperación anímica y futbolística del equipo.

Esta postura va en contra a la posición que sentaron tanto Agustín Alayes como Verón en el mismo Estudiantes, que a su vez sigue teniendo a Marcos Angeleri y Martín Gorostegui como laderos del cuerpo técnico en el día a día de los entrenamientos en el Country de City Bell.