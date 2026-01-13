Zaniratto define el equipo para el primer amistoso de pretemporada

El plantel albiazul sigue a paso firme con la intensa pretemporada en Abasto. Con muchos doble turno y poco descanso, Gimnasia se prepara de la mejor manera para el Torneo Apertura 2025.

Cabe recordar que el debut del Lobo será el sábado 24 de enero, cuando reciba a Racing en el Bosque.

Luego de la práctica del sábado entre titulares y suplentes, mañana el Lobo se enfrentará con Lanús en Estancia Chica. El partido no podrá ser presenciado por hinchas ni por la prensa, ya que se informó que será a puerta cerradas.

Este duelo se suma al que ya estaba confirmado ante Agropecuario, que se disputará justo una semana antes del inicio del torneo.

El “Granate” -dirigido por Mauricio Pellegrino-, se consagró campeón de la Copa Sudamericana en noviembre, tras vencer a Atlético Mineiro en los penales con Nahuel Lozada como héroe.

Lanús se enfrentó con Huracán en un par de partidos de preparación y la formación fue con Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Luciano Romero, Alexis González; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.

Sin dudas, será una gran medida para saber donde está parado el elenco comandado por Zaniratto, ya con varios refuerzos y a la espera de un extremo para retirarse del mercado de pases.