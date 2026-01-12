El Resero con Capa, sin “echar” el resto, ganó en buen tiempo

Por Galopón

Abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con 11 cotejos y en el Clásico “Emilio Casares” (L-1.200 mts.), El Resero con Capa volvió a la senda triunfal y lo hizo en forma concluyente, tras venir en el fuego peleando con El Sparring, al que despachó en el codo y escapó; muy fácil, ya en la recta le sacó amplia ventaja a Encantador Pass. Así, el veloz hijo de Angiolo y Marlotte –propio hermano de las múltiples ganadoras Mery Laurent y Madonna Benois- obtuvo su cuarto éxito –tercero de corte jerárquico- en siete presentaciones, que habla del “campañón” de este ejemplar entrenado por Arnaldo Vigil. En esta oportunidad –y tal su manera de correr- vino echando leña al fuego de la punta a pesar que El Sparring salió a ponerle el cuchillo al cuello.

Cotejo reservado para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupó el séptimo turno de la programación con los siete participantes en pista y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de El Resero Con Capa.

Al largar, El Resero con Capa primereó a sus rivales pero enseguida El Sparring fue a pelearlo, quedando luego Vendaval Joy y Encantador Pass. Con ritmo sostenido volcaron el codo tolosano sin aflojar ninguno de los dos punteros ni “un tranco ‘e pollo”, a los que se le intentaba sumar por afuera Encantador Pass poniendo al rojo vivo la definición.

En la mitad de la elipse El Resero con Capa terminó con las ilusiones de sus rivales, porque pasó a mandar en soledad con largo y medio de ventaja sobre Encantador Pass, que pasaba al sitial de escolta desplazando a El Sparring. Ni bien pisaron la recta, el puntero empezó a estirar la diferencia sobre Encantador Pass que al momento de cruzar el disco fue de nueve cuerpos, en tanto el tercer lugar fue para Vendaval Joy.

El ganador vino en 24s.11/100 y en 47s.30/100 hasta completar el buen registro de 1m.10s.21/100 para los 1.200 metros de pista normal.