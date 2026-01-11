River negocia la salida de Boselli al Getafe

River Plate tiene encaminada la transferencia de Sebastián Boselli al Getafe de España, en una operación que se cerraría en 1,5 millones de euros por el 50 por ciento de su pase. El regreso del zaguero a Núñez había sido breve: el club lo repescó desde Estudiantes a pedido de Marcelo Gallardo, pero no logró consolidarse en la consideración del cuerpo técnico durante el semestre.

De cara a la temporada 2026, Gallardo le transmitió al jugador que no sería tenido en cuenta, lo que aceleró la decisión de buscarle una salida. Ante ese panorama, Pablo Boselli, padre y representante del jugador, viajó a Europa para escuchar ofertas y el Getafe apareció como la alternativa más firme para continuar su carrera en La Liga.