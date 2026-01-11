Independiente arrancó el 2026 con un triunfo en Montevideo

Independiente abrió su 2026 con una victoria en Montevideo, donde superó 2-1 a Alianza Lima en un amistoso de la Serie Río de la Plata. El equipo de Gustavo Quinteros comenzó en desventaja, pero logró dar vuelta el marcador en apenas seis minutos de la segunda mitad, mostrando carácter y eficacia en la definición.

El encuentro tuvo un primer tiempo discreto, sin grandes emociones. La apertura llegó recién a los 57 minutos, cuando Alan Cantero puso en ventaja al conjunto peruano. La respuesta del Rojo fue inmediata: Matías Abaldo, ingresado en el complemento, igualó a los 61 y poco después Santiago Montiel selló la remontada tras una jugada individual del propio Abaldo.

Con este triunfo, Independiente suma confianza en el inicio del año y se prepara para los próximos compromisos de la pretemporada, con la mira puesta en llegar afilado al comienzo oficial de la competencia.