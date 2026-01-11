Anticipo del diario Hoy: se suma Auzmendi y le darán prioridad a los juveniles

A menos de un mes de cumplir 29 años y con el sueño renovado de seguir jugando en Primera junto a otros grandes jugadores como Ignacio Fernández o Nacho Miramón, el delantero Agustín Auzmendi se convirtió en nuevo refuerzo de Gimnasia cerrando una negociación que había sido informado oportunamente la semana pasada por El Clásico del diario Hoy.

Si bien en las últimas horas había trascendido que al Lobo le “interesaba” Matías Cóccaro, éste delantero acordó su arribo a Newell’s el jueves a la noche y el presidente Carlos Anacletto, rápido de reflejos, aceleró y cerró la contratación de Auzmendi.

El ahora exdelantero de Godoy Cruz cumplirá 29 años el próximo 1 de febrero y se sumará el lunes a la pretemporada junto a sus nuevos jugadores en Abasto.

Auzmendi nació en 1997, debutó como jugador en Acasusso en el año 2017 y tuvo un paso internacional por Honduras y Colombia.

En el año 2022 fue contratado por el Jaguares de Córdoba en el país cafetero, y ese mismo año pasó jugando en el Olancho Fútbol Club de Honduras en donde salió goleador de la Liga con su equipo y jugó hasta mediados del 2023. De allí pasó al Otagua del mismo país, en donde estuvo vinculado por dos temporadas, hasta que el año pasado lo contrató Godoy Cruz de Mendoza.

En total, en su carrera profesional, Auzmendi jugó 218 partidos oficiales y marcó 97 goles entre partidos de las ligas y copas de los países que le tocó jugar.

Llega a Gimnasia para pelear un lugar con Marcelo Torres, aunque puede aportarle al entrenador más verticalidad que el actual delantero titular que terminó jugando el año pasado para el Lobo.

LOS NÚMEROS DE AUZMENDI

Nombre completo: Agustín Auzmendi

Apodo: El Pistolero

Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1997 en Adolfo González Chávez

Partidos Jugados oficiales: 218

Goles oficiales: 97

Clubes: 4: Acasusso, Jaguares, Oalancho, Otagua y Godoy Cruz