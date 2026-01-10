Primer ensayo del año en Estancia Chica

Si el clima lo permite, hoy rodará la pelota en Abasto. Tal como adelantó este medio, Gimnasia pondrá fin a la primera semana de pretemporada en Estancia Chica con una práctica de fútbol formal y abierta al público. El técnico Fernando Zaniratto programó el entrenamiento para las 9:00 horas y autorizó la presencia de hinchas.

Ante la baja de San Lorenzo a comienzos de la semana, el cuerpo técnico decidió reemplazar el partido previsto por una práctica formal de fútbol interno. Serán dos tiempos de 30 minutos cada uno. La novedad será la apertura en el predio de Abasto para los hinchas triperos, que podrán presenciar el entrenamiento y acompañar al plantel en este tramo de la preparación. En caso de que el ensayo deba suspenderse por cuestiones climáticas, el club lo informará a través de sus redes sociales.

De esta manera, el único amistoso de la pretemporada albiazul será el sábado 17, cuando Gimnasia enfrente a Agropecuario también en Estancia Chica. Ese encuentro marcará el cierre de las dos semanas de trabajo y será la última prueba antes del debut en el Torneo Apertura ante Racing.

Anacleto y un ultimátum a Godoy Cruz por Agustín Auzmendi

Caída la posibilidad de contratar a Matías Cóccaro, desde la dirigencia albiazul apuntaron todos cañones al delantero Agustín Auzmendi, una de las revelaciones de Godoy Cruz en la temporada 2025. Con el jugador los números están arreglados y esperan cerrar un acuerdo con el Tomba. Por eso, el presidente de Gimnasia Carlos Anacleto envió un ofrecimiento formal, por un préstamo con cargo y opción de compra, pero espera una respuesta inmediata. Si no se cierra el traspaso, el Lobo irá por otro delantero.

Fixture tripero Torneo Apertura

FECHA 1

Sábado 24 de enero

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

FECHA 2

Miércoles 28 de enero

20.00 River – Gimnasia (Zona B)

FECHA 3

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia – Aldosivi (Z. B)

FECHA 4

Lunes 9 de febrero

17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)

FECHA 5

Domingo 15 de febrero

17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)

FECHA 6

Viernes 20 de febrero

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

FECHA 7

Miércoles 25 de febrero

17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

FECHA 8

Domingo 1° de marzo

21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)

FECHA 9

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia – Argentinos (Z. B)

FECHA 10

Miércoles 11 de marzo

17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)

FECHA 11

Domingo 15 de marzo

15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

FECHA 12

Viernes 20 de marzo

21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)

Cronograma de tareas en Abasto

Hoy: fútbol entre titulares y suplentes

Mañana: único día libre

Lunes: doble turno y concentración

Martes: doble turno y concentración

Miércoles: entrenamiento por la mañana

Jueves: doble turno y concentración

Viernes: entrenamiento por la mañana

Sábado: amistoso ante Agropecuario