Pintado se despidió del Tripero y prometió volver

Tal como adelantó diario Hoy, Juan Pintado fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Nacional y cerró su etapa en Gimnasia con un emotivo mensaje en redes sociales. El lateral derecho se marchó a préstamo por un año, con cargo y opción de compra, tras renovar su contrato con el Lobo hasta diciembre de 2028.

Luego de sellar su salida del Lobo, el defensor se despidió de los hinchas con un mensaje cargado de agradecimiento y emoción: “Triperos, son días de sensaciones encontradas. Compartimos muchos momentos juntos, buenos, no tan buenos, pero ustedes siempre estuvieron ahí acompañando. Me voy eternamente agradecido a ustedes por el cariño, y ya soy un tripero más que va a seguir pendiente del Lobo . Enormes las gracias a mis compañeros, cuerpos técnicos, utileros, cocineros y cada empleado que hicieron mejor el día a día. Me llevo muchos amigos. Gimnasia me hizo mejor jugador y mejor persona. No es un adiós, sino un hasta luego”.