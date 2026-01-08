Arranque con exigencia máxima: Estudiantes puso primera en City Bell

El nuevo año futbolístico comenzó formalmente para Estudiantes de La Plata. Desde temprano, el plantel profesional retomó los entrenamientos en el Country Club de City Bell y dio inicio a una pretemporada que será corta en tiempos, pero exigente en objetivos. Bajo la conducción de Eduardo Domínguez, el Pincha volvió al trabajo con la mira puesta en un semestre cargado de competencia oficial.

La jornada arrancó a las 9 de la mañana y marcó el comienzo de la sexta pretemporada del Barba desde su llegada al club, tras los ciclos iniciados en junio de 2023, enero y julio de 2024, y enero y julio de 2025. Una continuidad que se refleja en la metodología y en un grupo que ya conoce de memoria las exigencias del cuerpo técnico. Con la indumentaria nueva y las copas del Torneo Apertura y el Trofeo de Campeones aún frescas, el clima en City Bell combinó entusiasmo y responsabilidad.

La rutina del primer día incluyó una etapa inicial en el gimnasio, con foco en la preparación física, seguida por trabajos de movilidad en la cancha principal y pasadas alrededor del campo. Las tareas continuarán jueves y viernes, también en horario matutino, en una planificación que apunta a llegar con ritmo al debut oficial sin margen para distracciones.

Por ahora, Domínguez no contó con caras nuevas. El club sigue negociando en el mercado de pases y, si bien hay nombres en carpeta, todavía no se cerraron incorporaciones. En ese contexto, continúan las gestiones por futbolistas como Adolfo Gaich, Zaid Romero y Eros Mancuso, aunque sin acuerdos confirmados. La prioridad es reforzar puestos puntuales sin desarmar la base que viene de consagrarse.

El calendario no da respiro. Estudiantes no tendrá partidos amistosos durante la pretemporada, una decisión que se mantiene desde la llegada de Domínguez. El primer compromiso oficial será el 19 de enero frente a Ituzaingó por la Copa Argentina. Cuatro días más tarde, el equipo debutará en el Torneo Apertura visitando a Independiente en Avellaneda, y en abril llegará el desafío internacional con el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con poco tiempo de preparación y grandes desafíos por delante, Estudiantes ya está en marcha. City Bell volvió a llenarse de fútbol, esfuerzo y objetivos claros: competir en todos los frentes y sostener lo logrado en un 2025 inolvidable.