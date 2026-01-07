El Lobo presenta a Miramón y avanza por Coccaro

Tal como adelantó este medio, Ignacio Miramón regresa a Gimnasia. El Lobo acordó con el Lille el regreso del joven de Bolívar a préstamo por un año con opción de compra. El mediocampista de 22 años, surgido del club, vuelve tras su experiencia en Europa y Boca para sumarse al plantel que conduce Fernando Zaniratto. Hoy a las 13:30 horas será presentado en el Polideportivo de calle 4.

Según pudo averiguar diario Hoy, se fijó una cláusula vinculada a la cantidad de partidos disputados a lo largo de la temporada. En caso de que Miramón juegue el 50% de los encuentros o menos, Gimnasia deberá abonar un monto extra previamente estipulado. Si el mediocampista alcanza el 70% o más de participación, ese pago adicional quedará sin efecto.

Con el regreso de los “Nachos”, ahora la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto buscará cerrar la negociación por Matías Coccaro.

El “Zorro” viene de quedar con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con el Montreal Impact de la MLS y luego de un último paso por el Atlas de México. Gimnasia negocia con la representación del delantero y compite con Newell´s, aunque el Lobo tiene un punto a favor. La relación del atacante uruguayo con el Director Deportivo Germán Brunati.

Cronograma de pretemporada

Hoy: Entrenamiento por la mañana

Mañana: Doble turno y concentración

Viernes: Entrenamiento por la mañana

Sábado: Primer amistoso por la mañana

Domingo: único día libre

Lunes 12: Doble turno y concentración

Martes 13: Doble turno y concentración

Miércoles 14: Entrenamiento por la mañana

Jueves 15: Doble turno y concentración

Viernes 16: Entrenamiento por la mañana

Sábado 17: Segundo amistoso por la mañana