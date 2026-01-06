A Elenika le sobra “chapa” jerárquica y es como un regalo de Día de Reyes

Por GALOPÓN

Esta tarde, por primera vez en este flamante año, abre sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un atractivo programa de 11 carreras, entre las 16 y las 21. En el tradicional Clásico “Lucio Taborda” (G III-1.400 mts.), la presencia de Elenika ensombrece la chance de sus ocasionales rivales, ya que la rendidora hija de Winning Prize luce una cartilla de presentación que la ubicó –la temporada pasada- en la cúspide de la generación de potrancas tornándose imbatible entre los meses de abril y agosto, lapso en que enhebró cinco victorias de las cuales cuatro fueron clásicos graduales culminando con la obtención de la Polla de Potrancas (G II-1.600 mts.). La racha se cortó en el alargue de distancia. Hubo una pequeña pausa en sus presentaciones para volver por sus fueros en los 1.400 metros del Clásico “República Oriental del Uruguay” (G III) disputado en Palermo, dando así forma a su séptima victoria en 12 presentaciones de las cuales seis son de corte jerárquico. Esta tarde vuelve a “su” pista en un cotejo de similares características del que precede y todo parece que está para repetir.

Cotejo reservado para yeguas de 3 años y más edad, ganadoras, a peso por edad, ocupa el quinto turno de la programación, con un lote de nueve reconocidas media fondistas, dispuestas a llevarse los $8.370.000 de premio que le espera a la ganadora. Si bien destacamos la chance superlativa de Elenika, es imposible soslayar las posibilidades que le caben a dos o tres contrincantes, tal el caso de La Meninha que tuvo una tremenda primera parte de campaña y luego entró en una meseta y volvió a explotar el pasado 19 de noviembre donde le cortó el vuelo a Calle de Tierra, muy cerca del disco. Ahora afronta por primera vez esta distancia y será un hueso muy duro de roer. En un segundo escalón quedan Flor de Laurel, Melancólica y Bachata Queen, pero con firmes pretensiones ante el menor renuncio de las dos nombradas.

También integra el programa el Especial “Apertura” (1.000 mts.) reservado para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2023, que no hayan ganado, a disputarse en séptimo turno con 13 participantes. Como dato ilustrativo, esta carrera la ganó en su edición pasada Elenika y en la del año 2024 la vencedora fue La Meninha, dos ejemplares que hoy dirimen el clásico del día.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 5 – 6 – 2 (8-4)

2da.) 13 – 8 – 1 (9)

3ra.) 13 – 12 - 11 (1-7-10)

4ta.) 4 – 10 – 11 (13)

5ta.) 1 – 8 – 3 (6)

6ta.) 11 – 2 – 12

7ma.) 6 – 5 – 9

8va.) 8 – 6 – 5

9na.) 9 – 1 - 6 - 3

10a.) 5 – 8 – 2

11a.) 1 - 6 – 7 – 10