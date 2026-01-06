Thiago Tirante hará su debut en Copa Davis

Argentina quedó a un pasito de meterse en las semifinales del Final 8 de la Copa Davis en 2025 de la mano de Javier Frana. Para buscar superar esa barrera, que no se logra desde 2016 (único año en el que se logró la Ensaladera), hay que superar dos instancias de qualifiers: la primera, en febrero visitando a Corea del Sur. Y el platense Thiago Tirante será parte de la legión.

La fecha de la serie, el 7 y 8 de dicho mes, coincidió con un momento en el calendario en el que se realiza la gira sudamericana de polvo de ladrillo. De hecho, el 9 comienza el Argentina Open, por esa razón, Frana tuvo serias complicaciones para formar el equipo y presentó novedosas sorpresas y una selección más que llamativa.

El único que repite de la última serie que jugó Argentina es Andrés Molteni. Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Horacio Zeballos, las bajas con respecto a esa llave.

Los cinco jugadores que viajarán a Busan junto al capitán serán: Thiago Tirante (N°103), Marco Trungelliti (N°130), Federico Gómez (N°190), Andrés Molteni (N°26 en dobles) y Guido Andreozzi (N°32 en dobles). En caso de ganar la serie, el equipo argentino chocará frente al ganador de Países Bajos o la India, quienes jugarán en Bangalore.