Se acabaron las vacaciones en Berisso y Ensenada: San Carlos y Cambaceres pusieron primera en el verano

Con el inicio de la primera semana completa del 2026, los dos equipos de fútbol que representan a la región en las categorías del ascenso argentino iniciaron sus respectivas pretemporadas poniendo un manto de esperanza e ilusión para sus hinchas.

En Punta Lara y con un clima muy agradable, Defensores de Cambaceres comenzó con los trabajos de la mano del exdefensor y técnico de Gimnasia Hernán Darío Ortiz.

El Rojo entrenó en el camping de Atulp que está ubicado sobre la Avenida Almirante Brown y 24, cerca del Río de La Plata y hubo una exigente bienvenida para los jugadores.

Tras una fuerte entrada en calor, el cuerpo técnico dividió al equipo en cuatro grupos y hubo tareas de pasadas de velocidad de cuatro cientos metros a tres cuartos de velocidad y tareas de fútbol en una cancha de nueve.

Javier Sequeyra, el exvolante de Estudiantes y Villa San Carlos entre otros equipos, fue quien más se destacó en los trabajos, en una marco de una mañana accidentada por la lesión que sufrió el jugador Patricio Contana. Este último, en uno de los bloques de fútbol que ordenó el cuerpo técnico, se terminó sacando el hombro de lugar por una mala caída, pero fue rápidamente asistido y no pudo seguir haciendo tareas de contacto.

El entrenador de Cambaceres admitió que suele tener este problema y que ésta situación no le impedirá seguir entrenando y formando parte de la puesta a punto.

Además, sobre el final de la jornada, el Indio Ortiz admitió que pidió un arquero y un defensor central como refuerzo, además de otros jugadores que ya se sumaron al equipo como Franco Maraia, Renzo Fernández, Juan Trentín, Mauro Romero, Sergio Luayza, Bryan Schmidt, Víctor Gómez y Valentino Toniolo.

San Carlos entrenó en Los Hornos

Mientras los de Ensenada pusieron primera en Punta Lara, Villa San Carlos arrancó la puesta a punto de manera simultánea en el camping del sindicato de empleados de comercio que está sobre la Avenida 137 en el límite entre Los Hornos y Arana.

Allí los jugadores realizaron una rueda de reconocimiento, hubo evaluaciones y luego trabajos más regenerativos con trotes ya que la intención es ir elevando la intensidad a medida que pasen los días.

“Fue un año muy buen, pero podría haber sido mucho mejor. En la parte final los equipos juegan a no perder y ahí se nos complicó. Ahora es un año nuevo y las expectativas son nuevas”, reveló el entrenador Pablo Miranda en contacto con el diario Hoy.

Villa San Carlos apunta a ser nuevamente protagonista en el torneo Apertura y llegar al 2026 con chances de pelear nuevamente el ascenso a la Primera Nacional.

Defensores de Cambaceres, que seguirá realizando la puesta a punto en Punta Lara, buscará también el ascenso de la C a la B Metro en una categoría que este año tendrá la participación del equipo Leones de Rosario, que está directamente ligado a la familia de Lionel Messi.