Con Martini, Villa San Carlos también comienza a entrenar

El plantel de Villa San Carlos de Berisso, después de haber quedado eliminado del torneo Reducido del ascenso a la Primera Nacional, comenzará hoy la pretemporada 2026 bajo las órdenes del exjugador Pablo el Pájaro Miranda, quien llevó a la Villa a pelear hasta el final en 2025.

El Celeste de Berisso hará la prepararán en el camping del sindicado de empleados de comercios de La Plata que está en la zona de la avenida 137 y el cuerpo técnico intentará organizar algún partido amistoso con algún equipo de la Liga Platense primero y luego con San Lorenzo antes de que inicie el campeonato oficial de primera.

La mayoría de los trabajos se harán en este lugar, lejos de Berisso y los jugadores deberán llegar por sus propios medios a entrenarse.