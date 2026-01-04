El León a la carga por Zaid Romero

El mercado de pases de Estudiantes transita, por el momento, una etapa marcada más por las posibles salidas que por la llegada de refuerzos. No obstante, la dirigencia ya comenzó a evaluar alternativas y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Zaid Romero, un futbolista con pasado reciente en el club.

El defensor central mendocino, de 26 años, tuvo un ciclo destacado en el Pincha entre 2023 y 2024 y actualmente pertenece al Club Brujas de Bélgica, institución con la que tiene contrato vigente hasta 2028. Sin embargo, su escasa participación en el equipo europeo abre la puerta a una eventual salida, y el propio jugador vería con buenos ojos un regreso al fútbol argentino.

Según pudo saber Cielosports.com, en Estudiantes existe optimismo respecto al avance de las negociaciones, aunque también se maneja cautela. Las conversaciones con el club belga ya están en marcha y, si bien todavía no hay un acuerdo cerrado, las partes lograron progresos importantes en los últimos días.

Un factor clave en la negociación es la postura del propio Romero, que estaría dispuesto a facilitar su salida para sumar continuidad. En principio, la operación se perfila como un préstamo por un año, con un cargo económico y la inclusión de una opción de compra a favor de Estudiantes al finalizar la temporada 2026.

Por ahora, el regreso del defensor no está confirmado, pero se mantiene como una de las gestiones activas del club en este mercado de pases.