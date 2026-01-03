Estudiantes ya tiene fecha para su debut oficial en 2026

Estudiantes de La Plata ya conoce cuándo será su estreno en la temporada 2026. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó el cronograma de los 32avos de final de la Copa Argentina y ratificó que el Pincha enfrentará a Ituzaingó el lunes 19 de enero.

El encuentro marcará el inicio oficial del calendario competitivo para el equipo albirrojo y se disputará con horario y estadio a confirmar, aunque contará con transmisión televisiva. De esta manera, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez tendrá un comienzo de año más temprano de lo habitual, incluso antes del inicio del Torneo Apertura.

La confirmación oficial llega luego de que Ituzaingó adelantara la fecha a través de sus redes sociales, cuando todavía no existía un anuncio formal por parte de AFA. Ahora, con el calendario definido, Estudiantes ya empieza a diagramar su arranque de temporada con un compromiso eliminatorio que no admite margen de error.