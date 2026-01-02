Gimnasia inicia la pretemporada mientras avanza en el mercado de pases

Año Nuevo, vida nueva. Hace pocas semanas Gimnasia tuvo elecciones y los socios votaron por un cambio radical en el club. Los hinchas levantaron la copa en los primeros instantes del 2026 con mucha expectativa e ilusión depositada en la flamante Comisión Directiva. Hoy el plantel tripero comenzará la pretemporada en Estancia Chica de cara al Torneo Apertura, mientras la dirigencia trabaja a contrarreloj para concretar el regreso de Ignacio Miramón y cerrar más refuerzos. Por ahora, todos los “flashes” se los llevará Nacho Fernández.

Tal como adelantó diario Hoy, el Lobo realizará la totalidad de la pretemporada en Abasto. Cabe recordar que los dirigidos por Fernando Zaniratto debutarán en el torneo local recibiendo a Racing el anteúltimo fin de semana de enero.

Vale destacar que Norberto Briasco, Bautista Merlini ,Matías Melluso, Jan Hurtado, Nicolás Garayalde y Juan Villalba no continuarán en el club tras finalizar su vínculo. A ellos se suman las salidas de Luis Ingolotti, quien ya acordó su llegada a Atlético Tucumán; Alejandro Piedrahita, que continuará su carrera en Bulgaria; y Santino Primante, que ya forma parte de Midland.

En tanto, Maximiliano Zalazar y Sebastián Lomónaco podrían rescindir sus vínculos ante la falta de minutos.

Uno de los jugadores que podría emigrar es Juan de Dios Pintado, pretendido, entre otros, por Nacional de Uruguay. Ante esto, la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto analiza variantes en el puesto, por ejemplo la reincorporación de Bautista Barros Schelotto, primo de Nicolás, y de último paso por Platense, con quien levantó la Copa de la Liga 2025. De todas formas, la prioridad es negociar por Marcelo Weigandt, jugador con pasado en el Lobo y de último paso por Inter Miami.

Sobre las continuidades, la representación de Augusto Max llegó a un principio de acuerdo con la CD albiazul y de no mediar imprevistos el volante central seguirá en Gimnasia. Caso opuesto podría ser el de Renzo Giampaoli, ya que Boca pretende venderlo.