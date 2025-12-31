Zaniratto ultima detalles antes del inicio de la pretemporada

El próximo viernes Gimnasia comenzará los trabajos de pretemporada en Estancia Chica. Con “Nacho” Fernández como gran figura y a la espera de Ignacio Miramón, el entrenador Fernando Zaniratto sigue puliendo la lista del plantel con el que contará.

Los futbolistas que finalizan su vínculo y aún negocian su continuidad son Renzo Giampaoli y Augusto Max. En el caso del defensor, la negociación con Boca es compleja, mientras que la continuidad del mediocampista dependerá de si acepta las condiciones económicas ofrecidas por la dirigencia mens sana. La continuidad de ambos jugadores fue un pedido expreso del técnico tripero.

Tal como adelantó este medio, algunos jugadores como Norberto Briasco, Bautista Merlini ,Matías Melluso, Jan Hurtado, Nicolás Garayalde y Juan Villalba no continuarán en el club tras finalizar su vínculo este 31 de diciembre. A ellos se suman las salidas de Luis Ingolotti, quien ya acordó su llegada a Atlético Tucumán; Alejandro Piedrahita, que continuará su carrera en Bulgaria; y Santino Primante, que ya forma parte de Midland.

En tanto, Maximiliano Zalazar y Sebastián Lomónaco podrían rescindir sus vínculos ante la falta de minutos.

Desde la dirigencia albiazul le confiaron a este medio que pronto se tomarán decisiones con Mateo Seoane y Juan José Pérez, quienes no tuvieron acción en el último semestre y poseen un año más de vínculo con el club. Por su parte, Alan Sosa se irá a préstamo a Aldosivi.