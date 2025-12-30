Gimnasia quiere cerrar el año con más refuerzos

El próximo viernes 2 de enero comenzará la pretemporada en Estancia Chica. Y tal como adelantó el presidente Carlos Anacleto con diario Hoy, la dirigencia trabaja a contrarreloj para cerrar más refuerzos antes de la vuelta al trabajo. También se conoció la lista de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico de Fernando Zaniratto.

El Lobo avanza en las negociaciones por Agustín Auzmendi, delantero que pertenece a Godoy Cruz, como una de las alternativas para reforzar su ataque y acompañar al “Chelo” Torres. La operación podría concretarse con un préstamo con opción de compra, una modalidad habitual para el club en este mercado.

Cabe destacar que el descenso de Godoy Cruz hizo que, además de Gimnasia, el equipo tombino reciba llamados de San Lorenzo y Motagua, más algunos sondeos del fútbol mexicano.

De no mediar imprevistos, en el día de hoy podría confirmarse la vuelta de Ignacio Miramón. Tras su paso sin pena ni gloria por Boca - donde apenas disputó 20 encuentros y registró 998 minutos en cancha-, el joven de Bolivar hizo fuerza en las charlas con el Lille para ponerse otra vez la casaca albiazul.

En cuanto a las salidas, Alan Sosa desechó el ofrecimiento de San Martín de Tucumán para jugar en la Primera B Nacional y aceptó el ofrecimiento de Aldosivi, donde ya jugó y logró el ascenso. Además, asoma complicada la renovación de Augusto Max pese al pedido expreso del entrenador “Lucho” Zaniratto. Tampoco seguirán los laterales por izquierda Matías Melluso y Juan Villalba.

Tal como adelantó este medio la semana pasada, Ariel Pereyra vuelve al Lobo. Luego de su paso como jugador, el “Pata” desarrolló una extensa carrera como entrenador integrando el cuerpo técnico de los mellizos Barros Schelotto y luego se lanzó como entrenador principal.

El Pata llega para reemplazar a Fernando Zaniratto en la Reserva, que dejó el puesto para asumir en Primera división. De su mano, la divisional llegó a la final del torneo y perdió por penales ante Boca. Ocasionalmente la dirigió en los últimos encuentros Ricardo Kuzemnka, pero la idea de la dirigencia era buscar a un entrenador más joven en el puesto.