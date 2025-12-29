Inter subió a la punta de la mano de Lautaro Martínez

El Inter de Milán cerró el año en lo más alto en Italia, gracias a la jerarquía de su gran referente ofensivo y capitán, el argentino Lautaro Martínez, que fue el autor del único tanto en la ajustada victoria 1-0 frente al Atalanta este domingo, en condición de visitante.

Con este triunfo en Bérgamo, el conjunto “Neroazzurro” recuperó el liderazgo absoluto de la liga justo antes del receso de fin de año. El atacante de la “Scaloneta” no solo le dio los tres puntos a su equipo, sino que alcanzó los 9 gritos en lo que va del torneo.

El futbolista de Bahía Blanca fue a presionar de manera intensa la salida del fondo del cuadro local y provocó el error del defensor Berat Djimsiti, quien intentó dar un pase al medio y le regaló la pelota a Pío Esposito. Éste habilitó a Lautaro dentro del área, quien definió de manera rasante con la zurda para estampar el gol de la victoria.

La jornada dominical en Italia estuvo marcada por la alta tensión en la zona alta de la tabla. Más temprano, el Milan había cumplido con su parte al atropellar al Hellas Verona con un contundente 3-0.

Por otro lado, el Nápoles de Antonio Conte también se mantiene en la pelea tras vencer 2-0 al recién ascendido Cremonese. Un doblete del danés Rasmus Hojlund permitió que el conjunto partenopeo siga soñando con recuperar la corona.