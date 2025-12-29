Duro comunicado de la actual dirigencia de Gimnasia contra la gestión anterior

En el inicio de la nueva conducción con Carlos Anacleto a la cabeza, la actual dirigencia hizo una revisión de la gestión anterior. Y en virtud de ese estudio, Gimnasia emitió un duro comunicado contra la administración que manejó el club durante los últimos tres años, describiendo un panorama alarmante en lo económico.

“De cara al cierre del año y a tres semanas de haber asumido formalmente la conducción del Club, consideramos indispensable compartir con ustedes parte de la situación económica y financiera con la que nos encontramos. Sabíamos que el escenario era delicado, pero la magnitud de los compromisos asumidos exige un esfuerzo mayor al inicialmente previsto”, expresó la flamante dirigencia en el comienzo del escrito.

Sobre los puntos más preocupantes a destacar, el informe elaborado por la Comisión Directiva actual sentenció: “Al momento del traspaso de gestión, la institución presentaba una situación de extrema fragilidad financiera, con una disponibilidad de caja mínima y compromisos significativos ya asumidos. En términos concretos, la caja disponible ascendía a aproximadamente $23 millones”.

“De manera paralela, una parte sustancial de los ingresos futuros correspondientes al ejercicio 2026 ya había sido cobrada y utilizada de forma anticipada. Esto incluye adelantos de cuotas sociales, derechos de televisión y un préstamo extraordinario, por un total cercano a los $1.900 millones. Asimismo, se recibió una deuda exigible de corto plazo superior a los $4.067 millones, correspondiente a salarios adeudados, compromisos con el plantel profesional, personal del club, deportes amateurs y profesionales, cargas sociales, proveedores y entidades financieras”, continuó.

Además, afirmó: “A este cuadro se suman obligaciones relevantes vinculadas al fútbol profesional, con vencimientos proyectados durante el año 2026, tanto en moneda local como extranjera”.

A modo de cierre, el duro comunicado concluyó: “Entendemos que este diagnóstico constituye también la línea de base desde la cual deberá evaluarse nuestra gestión. Creemos firmemente que ser claros desde el inicio es una condición indispensable para reconstruir la confianza y proyectar un club más sólido, previsible y sustentable en el tiempo”.