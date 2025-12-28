Román Gómez es buscado por un importante equipo brasileño

Son momentos e instantes de pura tranquilidad en el mundo de Estudiantes de La Plata. Con los protagonistas del plantel profesional de vacaciones luego de afrontar una temporada brutal, con 51 encuentros en la espalda, pero con un final feliz por la obtención del Clausura y el Trofeo de Campeones, el primero en Santiago del Estero y el segundo en San Nicolás.

No obstante, los que no tienen descanso son los dirigentes e integrantes del Departamento de Fútbol, que empezaron a dar pasos fuertes en el mercado de pases, primero respecto a las salidas pero luego con los refuerzos, debido a que la tesorería de Avenida 53 precisa liquidez para afrontar deudas, aunque hay que armar también un equipo competitivo para el 2026.

Mientras todavía se negocia por la continuidad de Eduardo Rodrigo Domínguez al frente de la dirección técnica, en la tarde del sábado se conoció que está avanzada la transferencia del lateral derecho Román Gómez al Bahía de Brasil. El joven de gran 2025 en el Pincha le dejaría una buena cantidad de dólares a la institución.

Según pudo conocer El Clásico, el defensor le dejaría poco más de tres millones de dólares al León, números que no están nada mal y que sirven primero para tomar aire, pero también para no desprenderse de figuras de más peso, ya que la intención es retener a alguno de los cuatro fantásticos, como son Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Tiago Palacios y Edwuin Cetré.

Fueron 26 los partidos de Gómez con Estudiantes en esta temporada, ganándole la pulseada a Eric Meza que tras su lesión en agosto pasado nunca pudo reponer su nivel. Tan bueno fue lo realizado por el joven oriundo de Quilmes que varios equipos pusieron el ojo en él, pero los brasileños son los que avanzaron más fuerte para quedarse con su servicio.

Por último, vale recordar que el chico de 21 años marcó un gol ante Banfield en el Florencio Sola en el Clausura y le dio soluciones al Barba, estando a la altura en la Copa Libertadores de América ni más ni menos que marcando a Samu Lino, la gran estrella del Flamengo campeón del certamen.