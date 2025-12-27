Año nuevo, desafíos nuevos: Estudiantes empieza a jugar el 2026 antes de volver a City Bell

Estudiantes atraviesa un fin de año distinto. La doble consagración en el Clausura y el Trofeo de Campeones le dio al club tranquilidad, respaldo deportivo y una base sólida para pensar en lo que viene. Sin partidos en el horizonte inmediato y con el plantel licenciado, el foco está puesto en el armado del 2026, un año que volverá a tener exigencias fuertes a nivel local e internacional.

El regreso a los entrenamientos está previsto para el miércoles 7 de enero, cuando los futbolistas se presenten en el Country Club de City Bell para iniciar la pretemporada. Hasta entonces, la actividad se concentra en los escritorios. El mercado de pases ya empezó a moverse y el Pincha dio los primeros indicios de hacia dónde apunta.

En ese sentido, desde Colombia surgió el nombre de Jermein Zidane Peña Maiguel, defensor central diestro de Junior de Barranquilla. La dirigencia albirroja consultó su situación contractual y analiza una posible negociación. Peña, de 26 años, pertenece a Unión Magdalena y viene de ser campeón tras recuperarse de una rotura de ligamentos. Fuerte, zurdo natural reconvertido a perfil derecho y con 1,87 de altura, aparece como una de las alternativas para reforzar una zona prioritaria.

No es la única. El cuerpo técnico ya marcó los puestos a reforzar: un defensor central, un mediocampista mixto, un volante ofensivo y delanteros. Pero para que lleguen caras nuevas, primero deberán resolverse algunas salidas.

En la lista de futbolistas con chances concretas de emigrar aparecen nombres importantes. Cristian Medina es uno de los casos más avanzados: su venta parece probable y permitiría oxigenar las finanzas. También podrían salir Eric Meza y Tiago Palacios, mientras que el futuro de Santiago Ascacíbar sigue siendo una incógnita. El capitán tiene propuestas, pero su postura es clara: banca el proyecto y la continuidad del entrenador.

Y ahí aparece el otro gran tema del verano: Eduardo Domínguez. El DT es prioridad absoluta para la dirigencia y las charlas avanzan con la intención de renovar por dos temporadas. La negociación, sin embargo, no es simple. Domínguez busca estabilidad, respaldo en el mercado y claridad en la toma de decisiones, luego de un año con tensiones internas. También se discuten aspectos económicos y una cláusula que contemple eventuales interrupciones de contrato.

Desde el club confían en llegar a un acuerdo. El Barba prioriza a Estudiantes, se siente parte del proyecto y cuenta con el apoyo de referentes del plantel. Su continuidad es vista como una pieza clave para sostener lo logrado y proyectar lo que viene.

Así, mientras el calendario marca el final del año, Estudiantes ya empezó a jugar el próximo. Con títulos recientes, decisiones importantes por delante y un mercado que promete movimiento, el 2026 se empieza a construir mucho antes del primer entrenamiento.