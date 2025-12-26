El United rompe el hielo de la Navidad sin fútbol

Luego de no tener actividad futbolística ni miércoles ni jueves de festividad de Navidad, en algo que realmente llamó la atención de todos los amantes del deporte más apasionante del mundo, este viernes habrá acción en la Premier League de Inglaterra. El Manchester United le pondrá calor a la jornada en un verdadero partidazo.

Desde las 17.00, hora de la Argentina, los Diablos Rojos van a recibir al Newcastle en el mítico Old Trafford al Newcastle, en una historia que promete ser de alto vuelo, ya que ambos equipos tienen jugadores de muchísima jerarquía.

Este duelo corresponde a la fecha número 18 del campeonato, con Manchester sumando 26 puntos en la séptima colocación, al tiempo que el Newcastle tiene tres unidades menos, en la posición número 11 de la tabla de posiciones.

Todo continuará el sábado, cuando desde las 9.30, Nottingham reciba al Manchester City, en otro choque importante.