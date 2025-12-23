Anacleto: “Estamos negociando por Miramón, es difícil pero hay voluntad de ambos lados”

Durante la conferencia de prensa de presentación de Nacho Fernández, el presidente de Gimnasia actualizó el mercado de pases tripero e hizo hincapié en el caso de Ignacio Miramón.

Luego de un paso sin muchos minutos en Boca, el joven de Bolivar deberá regresar al Lille de Francia tras pasar las fiestas en Argentina.

Sobre la negociación, Anacleto explicó: “Estamos negociando con Miramón. No es fácil porque negociamos con un equipo de afuera. Hay voluntad nuestra y del jugador. No hay peor negociación que la que no se hace. Valoramos a esos jugadores que quieren volver y por eso estamos negociando. Veremos qué sucede. Después hay otras negociaciones que preferimos mantener en silencio. Vamos a acelerar para que estén antes del 2 de enero”.

Por último, el mandamás albiazul se refirió al caso de Milton Casco: “Ya se iniciaron gestiones por Milton, pero él estaba afuera por viaje. Ahora buscaremos seguir hablando. Nacho Fernández firmó por un año, con posibilidad de renovar por una segunda temporada”.