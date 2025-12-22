Domínguez 2026: señales de continuidad y un mensaje que ilusiona al mundo Pincha

Eduardo Domínguez vivió una noche que puede marcar un antes y un después en su ciclo en Estudiantes. Entre abrazos con Marcos Angeleri, gestos cómplices con Juan Sebastián Verón y una camiseta roja y blanca puesta, el DT dejó una frase que sonó a confirmación en medio de los festejos: “Esperemos ser mejores el año que viene”. Palabras simples, pero cargadas de significado para un pueblo que ya lo adoptó como propio.

El Barba acaba de cerrar una semana perfecta, con dos títulos en pocos días: la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones. Pero había una corona más en juego, silenciosa y simbólica: su continuidad. Y todo indica que ese objetivo también empieza a encaminarse. En el balcón municipal, mientras la gente cantaba “Domínguez es del Pincha”, el entrenador tomó el micrófono y devolvió el cariño, aunque con una aclaración clave: “Depende de Marcos, no de mí”, dijo, señalando a Marcos Angeleri, el dirigente que apostó por él y con quien construyó una relación fuerte, incluso en momentos de tensión interna.

Acto seguido, llegó la frase que encendió la ilusión: agradecimientos a jugadores, dirigentes y una mirada al futuro inmediato. Fue la primera vez que Domínguez habló públicamente como bicampeón, ya que había optado por el silencio tras las consagraciones en Santiago del Estero y San Nicolás. Y eligió hacerlo con un mensaje de continuidad y ambición.

Ahora llegará el paso formal. En los próximos días se dará la reunión con Angeleri y Agustín Alayes para plasmar en papel lo que hoy parece un deseo compartido. Desde el club, con Juan Sebastián Verón a la cabeza, ya manifestaron la intención de que Domínguez siga al mando. Restará acordar contrato, objetivos y, sobre todo, el proyecto deportivo para un 2026 que volverá a tener a Estudiantes en la Copa Libertadores.

Domínguez lo sabe mejor que nadie. “Ganar después de ganar no es fácil”, les dijo a sus jugadores antes del Trofeo de Campeones. Esa frase resume el desafío que viene: sostener la competitividad, rearmar el plantel y volver a ilusionar. Por ahora, el mensaje fue claro y bajó desde lo más alto del balcón. El Pincha quiere a Domínguez. Y Domínguez, todo indica, quiere seguir.