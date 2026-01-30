“Estamos bien y el equipo se siente confiado”

No fue el mejor regreso al Monumental. Ignacio Fernández jugó 45 minutos y fue reemplazado por Fernando Zaniratto para reacomodar al equipo tras la expulsión de Manuel Panaro. Luego del partido, el volante albiazul dejó sus sensaciones con los medios presentes: “Nos tocó una expulsión muy temprana y había que redoblar esfuerzo, tratar de aguantarlo de la mejor manera y bueno, al final del primer tiempo con un gol de tiro libre se abrió el partido y ahí se nos complicó todo”.

Según el capitán tripero, otro momento clave fue el gol de tiro libre de Juan Fernando Quintero al cierre de la primera etapa, ya que a partir de ese punto se les hizo imposible controlar el balón y cerrar los espacios.

Sobre el exigente comienzo de la temporada, “Nacho” sentenció: “Estamos bien. Creo que fue corta la pretemporada, pero fue exigente y la verdad que el equipo se siente bien. Lógicamente que son tres partidos en una semana pero el equipo creo que lo viene aguantando bastante bien”.

El “Cerebro” fue homenajeado junto a su familia en la previa del encuentro con una plaqueta, una camiseta enmarcada y la ovación de las 85 mil personas presentes en el estadio.