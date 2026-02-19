Fórmula 1: se calientan motores en la pista de Bahrein

La segunda semana de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahrein comenzó este miércoles con actividad casi completa de la parrilla: participaron 21 de los 22 pilotos que competirán este año. La referencia del día la marcó George Russell, quien estableció el mejor tiempo de toda la pretemporada hasta el momento con su Mercedes al registrar 1:33.459. El británico quedó apenas por delante de Oscar Piastri, que con su McLaren cronometró 1:33.469 y confirmó el buen rendimiento de la escudería de Woking.

En Alpine, el trabajo se repartió entre sus dos pilotos, como ocurrió en la mayoría de los equipos, a excepción de Red Bull Racing, donde Max Verstappen no tuvo actividad. Durante la sesión matutina, Pierre Gasly completó 61 vueltas y marcó un mejor registro de 1:35.898, que lo ubicó quinto en su tanda y 14° en el clasificador general del día.

Por la tarde tomó el volante Franco Colapinto, quien acumuló 60 giros y logró el tiempo más veloz de Alpine en lo que va de la pretemporada: 1:35.254. Esa marca le permitió finalizar noveno en la tabla global, destacándose por la consistencia en tandas largas y la continuidad del programa técnico.

El piloto argentino de 22 años tendrá este jueves la jornada completa al mando del A526, con actividad dividida en dos turnos: de 4 a 8 y de 9 a 13 (hora argentina). El viernes, en tanto, el plan de trabajo estará íntegramente a cargo de Gasly.

Entre los destacados del primer turno, sólo Charles Leclerc (tercero con 1:33.739) y Lando Norris (cuarto con 1:34.052) lograron sostenerse dentro del Top 10 al cierre de la jornada. El resto de los mejores tiempos se registraron en la sesión vespertina, incluido el de Isack Hadjar, que condujo todo el día para Red Bull Racing y estableció 1:34.260 para ubicarse sexto.

1. George Russell - Mercedes: 1:33.459 (Día 4) - 264 vueltas

2. Oscar Piastri - McLaren: 1:33.469 (Día 4) - 285 vueltas

3. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 1:33.669 (Día 3) - 163 vueltas

4. Charles Leclerc - Ferrari: 1:33.739 (Día 4 ) - 289 vueltas

5. Lando Norris - McLaren: 1:34.052 (Día 4) - 261 vueltas

6. Lewis Hamilton - Ferrari: 1:34.209 (Día 3) - 246 vueltas

7. Isack Hadjar - Red Bull Racing: 1:34.260 (Día 4) - 212 vueltas

8. Ollie Bearman - Haas: 1:34.394 (Día 2) - 242 vueltas

9. Max Verstappen - Red Bull Racing: 1:34.798 (Día 1) - 197 vueltas

10. Carlos Sainz - Williams: 1:35.113 (Día 4) - 269 vueltas

11. Franco Colapinto - Alpine: 1:35.254 (Día 4) - 232 vueltas

12. Gabriel Bortoleto - Audi: 1:35.263 (Día 4) - 247 vueltas

13. Esteban Ocon - Haas: 1:35.578 (Día 1) - 255 vueltas

14. Alex Albon - Williams: 1:35.690 (Día 4) - 263 vueltas

15. Liam Lawson - Racing Bulls: 1:35.753 (Día 4) - 230 vueltas

16. Pierre Gasly - Alpine: 1:35.898 (Día 2) - 207 vueltas

17. Lance Stroll - Aston Martin: 1:35.974 (Día 4) - 134 vueltas

18. Nico Hülkenberg - Audi: 1:36.291 (Día 3) - 227 vueltas

19. Fernando Alonso - Aston Martin: 1:36.536 (Día 4) - 126 vueltas

20. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 1:36.769 (Día 4) - 233 vueltas

21. Valtteri Bottas - Cadillac: 1:36.798 (Día 4) - 188 vueltas

22. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 1:37.365 (Día 3) - 191 vueltas