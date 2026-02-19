Cavani se perfila para ser titular ante Racing

Luego de la escena en la entrada en calor que generó polémica ante Platense y se llevó más miradas que la propia vuelta de Edinson Cavani a las canchas, ahora la noticia que envuelve al Matador tiene que ver netamente con lo futbolístico. A apenas dos días del clásico con Racing y a la espera del táctico del jueves en la Bombonera, el uruguayo asoma como una posibilidad concreta para ser titular en la pizarra de Claudio Úbeda.

Ya con tres semanas de entrenamiento a la par del plantel y sorteados con éxitos desde los físico los 29 minutos que disputó el domingo en el empate contra el Calamar, el entrenador pone sobre la mesa la opción de colocar al delantero de 39 años desde el arranque ante la Academia. ¿Vuelve el doble 9? Es una opción factible a esta altura de la semana.

Cavani no es titular en Boca desde mediados de septiembre de 2025, cuando Boca igualó contra Rosario Central en condición de visitante, por lo que si el cuerpo técnico se decide por su presencia sería su vuelta al once tras más de cinco meses.

De todas formas, Úbeda, que se juega una parada de fuego en la Bombonera tras los silbidos, recién probará el equipo que tiene en mente en la última práctica y ahí se despejará la duda. ¿Cuál concretamente? Entre otras, si decide volver al tándem Cavani-Miguel Merentiel o ratifica el esquema 4-3-3 que viene priorizando, más allá del flojo funcionamiento general del Xeneize en estas cinco fechas disputadas.