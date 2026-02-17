Panaro rompió el silencio tras la polémica suspensión

En un clásico sin goles, Manuel Panaro fue uno de los puntos más altos en Gimnasia. Luego de perderse dos fechas por suspensión (roja directa ante River) y el revuelo que se armó ante la falta de información por parte de la AFA, el extremo albiazul contó sus sensaciones al respecto.

“La pasé muy mal, sufrí mucho. Uno nunca quiere que lo expulsen y mucho menos a diez minutos y dejar a tu equipo con uno menos. Me toca aprender. Me preparé para este partido, volví con confianza y me sentí bien”, sentenció el joven de Bolívar.

En el duelo ante Estudiantes, Panaro compartió cancha por primera vez en el Lobo con su primo “Nacho” Miramón y se emocionó al mencionarlo: “Es hermoso, era costumbre jugar con él cuando era chico. Después me tocó disfrutarlo en Lille, en la Selección. Estaba muy acalambrado y cuando él entró me pidió por favor que no salga e hice el esfuerzo. Estaba toda nuestra familia”.

Por último, el atacante de 23 años analizó el derbi local: “Nos faltó convertir, tuvimos jugadas claras y en estos partidos que son tan cerrados cuando no convertís quedan cero a a cero. Fue un justo empate y es importante sumar. Nosotros nos caracterizamos por ser un equipo ordenado y salir de contra, ellos la tenían pero no nos lastimaban”.