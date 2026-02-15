Cambaceres cerró la preparación con un triunfo ante San Lorenzo

Este sábado, en Villa Castells, Defensores de Cambaceres disputó su último encuentro preparatorio antes del inicio del campeonato. Frente a San Lorenzo de Villa Castells, el Rojo se impuso por 2 a 0 en un ensayo de 60 minutos, dividido en dos tiempos de 30, y llega afilado al arranque del torneo.

El conjunto de Ensenada golpeó rápido: a los 9 minutos abrió el marcador con un penal ejecutado por Coronel, al palo izquierdo del arquero, luego de una infracción sobre Toniolo. Sin embargo, durante esa primera media hora el trámite no le resultó sencillo. El local manejó mejor la pelota y tuvo mayor posesión, aunque sin profundidad ni situaciones claras.

Más allá de ese dominio territorial rival, Cambaceres volvió a mostrar una defensa sólida, sin conceder mano a mano. En el complemento, el Rojo creció notablemente: presionó con mayor intensidad en la mitad de la cancha, ganó contacto con el balón y empezó a inclinar la cancha a su favor.

La mejora se reflejó en el resultado. Un gran pase de Bryan Schmidt dejó solo a Luayza, que definió con precisión para sellar el 2 a 0 definitivo. Así, Cambaceres cerró su última práctica formal de fútbol con buenas sensaciones, mostró aspectos interesantes en su funcionamiento y ya piensa en el desafío mayor para el que se preparó durante las últimas semanas.

Santiago Calvo; Facundo Odello, Franco Maraia, Juan Trentin y Sergio Luayza; Mauricio Romero, Esteban Coronel, Rodolfo Fernández, Javier Sequeyra; Bryan Schmidt y Valentino Toniolo fueron los once que dispuso Hernán Darío Ortíz.

El segundo amistoso fue triunfo 3-0 y jugaron: Duba; Domínguez, Alderetes, Frojan y Tiziano García; Meschini, Ledesma, Contana y Zárate; Víctor Gómez y Michelena.

Así las cosas, Camba se prepara para la semana previa a la competencia donde debutará como visitante de Estrella del Sur.