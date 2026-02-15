Más de 100 años de clásicos y una ventaja que se sigue estirando

Contando los partidos del amateurismo y el profesionalismo, el Pincha y el Lobo jugaron 191 partidos desde la primera vez que se vieron las caras los dos clubes más importantes de La Plata el 27 de agosto de 1916.

En aquel momento, el primer partido se jugó en la cancha del Pincha y ganó Gimnasia por 1 a 0.

Ya en la era profesional, que comenzó en la Argentina en 1931, el primer cotejo entre ambos terminó igualado 1 a 1. El siguiente, sin embargo, tuvo lugar el 18 de octubre de ese mismo año y fue victoria de Gimnasia por 3 a 2, otra vez como visitante.

En los últimos 20 años, sin embargo, Estudiantes logró una marcada y definitiva ventaja que no se equipara a casi ningún otro clásico de ninguna ciudad del país y del mundo llegando a estirar la ventaja de triunfos a 18 partidos ganados sobre su eterno rival.

Desde aquel 7 a 0 de octubre de 2006 hasta la fecha, el Pincha no paró de sumar triunfos y solamente perdió en contadas ocasiones, además de empatar en otras tantas veces.

La última vez fue en diciembre del año pasado cuando derrotó al Lobo con un tanto de Palacios tras una asistencia de Cetré y dejó al Lobo en el camino y lo eliminó de las semifinales del torneo Clausura.

Anteriormente también le ganó por goleada en octubre del mismo año en 1 y 57 y por eso para los jugadores de Gimnasia es muy importante poder ganar esta tarde en el Bosque.

Historial general del clásico platense

Partidos jugados: 191.

Victorias de Gimnasia: 51.

Victorias de Estudiantes: 69.

Empates: 71.

Goles de Gimnasia: 223.

Goles de Estudiantes: 275.