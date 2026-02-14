Fórmula 1: Buenas actuaciones para Colapinto

Franco Colapinto volvió a mostrar señales alentadoras durante los test de pretemporada de Fórmula 1 realizados en Bahréin. En la última jornada oficial de ensayos, el piloto argentino finalizó en el octavo puesto de la sesión matutina, completando un trabajo sólido y enfocado en la puesta a punto del Alpine A526. El objetivo principal del equipo fue sumar kilómetros y recopilar información clave para continuar con el desarrollo del monoplaza de cara al inicio del campeonato.

En el circuito de Sakhir, el joven de Pilar giró sin inconvenientes durante 144 vueltas, una cifra significativa en una etapa donde la confiabilidad mecánica y la comprensión del rendimiento del auto resultan prioritarias. El programa de trabajo comenzó con neumáticos de compuesto medio para evaluar el equilibrio general del vehículo y luego avanzó hacia simulaciones con gomas blandas, buscando analizar el comportamiento en tandas rápidas y en ritmo de clasificación.

El mejor tiempo registrado por Colapinto fue de 1m36s874, marca que lo ubicó a casi tres segundos del líder matutino, George Russell, quien encabezó la sesión con su Mercedes. Más allá de la diferencia lógica en los cronómetros, el equipo destacó la regularidad del argentino y la respuesta positiva del auto en stints prolongados. En el ensayo final, el piloto logró mejorar su rendimiento y bajó su registro a 1m35s806, acercándose a poco más de dos segundos del mejor tiempo de la jornada, que quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli.

En cuanto al resto de los protagonistas, Ferrari volvió a exhibir competitividad con Lewis Hamilton en el tercer lugar, mientras que Max Verstappen retrocedió posiciones respecto a la práctica previa. Oscar Piastri se metió entre los mejores con McLaren, y el top ten se completó con Isack Hadjar, Esteban Ocon, Bearman y Nico Hülkenberg. El balance general dejó sensaciones positivas para Colapinto y Alpine, que continúan enfocados en consolidar el rendimiento antes del comienzo oficial de la temporada.