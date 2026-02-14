Independiente le ganó a Lanús y sigue de racha

Si Independiente quería empezar a revalidar su levantada, el partido de este viernes puede representar un punto de inflexión importante. “Me gritaban Hoy hay que ganar, llevamos ocho sin perder y solo perdimos dos de 12”, había dicho Gustavo Quinteros en la semana. Y no parecen ser palabras vacías: si bien esa racha se arrastra desde el año pasado, con varios triunfos, en este 2026 venía de cuatro empates que sembraban dudas y la áspera victoria en Vicente López ante Platense. Por eso es que Lanús, un rival chivo (no había perdido en el torneo) se presentaba como una gran prueba. Y la pasó con creces: 2-0 y primeros tres puntos en Avellaneda en el año.

En un principio, al Rojo le costó generar juego. Malcorra se paró como enlace y recurrió mucho a los pelotazos a Ávalos, quien tuvo cuatro chances de gol (tres cabezazos) antes de que el local pudiera ponerse en ventaja. El Granate contó con algunos jugadores que no suelen ser titulares: Pellegrino sufrió las lesiones de Marcelino Moreno y Castillo y sentó en el banco a Izquierdoz y Medina, pensando en la ida de la Recopa vs. Flamengo que juega el jueves en La Fortaleza.

Fue un gran triunfo del rojo. Luego, al cierre de esta edición, Defensa le ganaba a Vélez en Varela y San Lorenzo igualaba sin goles ante Unión en Santa Fe.