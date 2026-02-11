Se frenó el pase de Cetré y el Pincha ahora busca desprenderse de Rodríguez

Cuando todo indicaba que Edwuin Cetré estaba a horas de convertirse en refuerzo de Boca, la operación se frenó de manera abrupta y volvió a cambiar el tablero del mercado en Estudiantes. El acuerdo entre el Pincha y el Xeneize por el 50% del pase que pertenece al club platense estaba cerrado, pero las diferencias con Independiente Medellín, dueño de la otra mitad de la ficha, hicieron caer la transferencia.

El conflicto no fue económico entre Estudiantes y Boca, sino estrictamente con el club colombiano. El DIM no terminó de aceptar las condiciones finales y la negociación entró en un punto muerto justo cuando parecía resuelta. Desde La Plata confirmaron que la operación quedó suspendida y que, al menos por ahora, el extremo continuará ligado al plantel de Eduardo Domínguez.

La situación generó sorpresa puertas adentro, sobre todo porque Cetré ya había sido marginado de la convocatoria ante Riestra y había vivido ese partido casi como una despedida. Sin transferencia concretada, el delantero debe reincorporarse a los entrenamientos en City Bell y vuelve a ser una alternativa futbolística en un equipo que lo considera una pieza determinante.

Mientras tanto, la necesidad financiera del club sigue vigente. Estudiantes necesita cerrar una venta importante y el nombre que aparece ahora en primer plano es el de Facundo Rodríguez. El defensor es seguido de cerca por Atlético Mineiro y la dirigencia albirroja ve con buenos ojos una transferencia al fútbol brasileño que permita equilibrar las cuentas sin debilitar tanto el frente ofensivo.

La idea en UNO es clara: retener a Cetré, un jugador desequilibrante y clave en el esquema, y avanzar fuerte por la salida de Rodríguez si la oferta cumple las expectativas. Las negociaciones con Brasil están abiertas y podrían acelerarse en los próximos días.

Así, el mercado del Pincha vuelve a entrar en ebullición. Cetré pasa de estar con un pie afuera a quedarse, Rodríguez emerge como posible venta y Domínguez sigue atento a un plantel que todavía puede sufrir movimientos. En City Bell saben que nada está cerrado hasta que se firma, y este capítulo volvió a demostrarlo.