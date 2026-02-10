Zaniratto: “Insfrán es nuestro arquero y va a seguir siéndolo”

Luego de la dura derrota en el Estadio Claudio Tapia, el entrenador de Gimnasia Fernando Zaniratto dejó sus sensaciones en conferencia de prensa. “Creo que el partido no merece un análisis por cómo se dio. En este partido no encontramos respuesta y nos golpearon cuando tenían que hacerlo”, sostuvo el entrenador al inicio de la conferencia.

Consultado sobre la segunda caída como visitante en el certamen, Zaniratto sentenció: “El año pasado nos tocó ganar mucho de visitante, no es una condición de jugar en casa o afuera. Este año se dio la cosa de que los dos de visitante perdimos, pero no creo que tenga algo que ver. Tenemos que trabajar todo, esto recién empieza. Hay que seguir trabajando en mejorar la claridad de juego y la velocidad. En la desventaja 2 a 0 no tuvimos la claridad”.

“Respecto a Insfrán, ¿qué se le va a decir? Todos cometemos errores, debemos seguir y trabajar. Es nuestro arquero y va a seguir siéndolo”, comentó el orientador táctico albiazul.

Por último, Zaniratto palpitó el Clásico Platense: “No es una presión extra el clásico, obvio que es diferente y lo quiero ganar como todos los partidos. Vamos a intentarlo y buscarlo”.