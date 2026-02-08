Belgrano superó a Banfield y suma en el Apertura

Belgrano consiguió una victoria trabajada y merecida frente a Banfield por 1-0, en la cuarta jornada del Torneo Apertura. El equipo cordobés mostró intensidad y dominio sostenido, y terminó encontrando el premio en el complemento gracias a la jerarquía de Lucas Zelarayán, autor del único gol del encuentro.

En la primera mitad, el conjunto dirigido por Juan Cruz Real asumió el protagonismo con presión alta y presencia constante en campo rival. Banfield, por su parte, apostó a resistir y salir rápido de contra, aunque le costó encontrar profundidad y precisión en los últimos metros.

El quiebre llegó a los nueve minutos del segundo tiempo, cuando Zelarayán tomó la pelota fuera del área y sacó un derechazo preciso que se metió junto al palo, imposible para el arquero.

En el tramo final, el visitante empujó con centros y remates de media distancia, aunque sin éxito. Belgrano supo cerrar el encuentro sin sobresaltos y se quedó con tres puntos valiosos que lo ubican en la tercera posición con ocho unidades, mientras que Banfield quedó octavo con cuatro.