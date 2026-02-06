El Pincha ajusta piezas y llega entre algodones al cruce con Riestra

Estudiantes acelera la puesta a punto en el Country Club de City Bell con la cabeza puesta en el duelo del lunes ante Deportivo Riestra, un partido que aparece como bisagra en el arranque del Apertura. Eduardo Domínguez sabe que el calendario no da respiro y que necesita sumar, pero también administrar cargas en un plantel que ya muestra señales de desgaste.

La principal preocupación pasa por el frente ofensivo. Guido Carrillo continúa entrenándose de manera diferenciada por una sobrecarga muscular sufrida tras el partido con Boca y su presencia sigue en duda. El cuerpo médico evalúa su evolución día a día, priorizando no agravar una molestia que podría marginarlo por más tiempo si se fuerza su regreso. A su vez, Lucas Alario arrastra una lumbalgia que lo condiciona desde el inicio del año y todavía no logró entrenarse con normalidad.

Ante este escenario, el DT trabaja alternativas. Franco Domínguez Ávila y Adolfo Gaich se perfilan como opciones concretas para el ataque. El juvenil ya sumó minutos y respondió cuando le tocó, mientras que Gaich atraviesa una readaptación física tras un largo período de inactividad. Domínguez intenta llevarlo de a poco, aunque las circunstancias podrían acelerar su primera titularidad.

En el arco no habrá cambios: Fabricio Iacovich seguirá como titular ante la ausencia de Fernando Muslera, que continúa recuperándose de un esguince en el talón de Aquiles. El joven arquero llega fortalecido tras su actuación en Varela y se ganó la confianza del cuerpo técnico.

El plantel trabaja con intensidad, consciente de que el margen de error es mínimo. Riestra aparece como una prueba incómoda, pero necesaria para sostener el impulso competitivo antes de una seguidilla exigente. En City Bell no hablan de excusas: hablan de soluciones. Y el Pincha se prepara para demostrar que puede adaptarse sin perder identidad.