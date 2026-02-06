Cambaceres goleó en un ensayo en Etcheverry

Cambaceres continúa afinando detalles de cara al inicio de la Primera C y sumó un nuevo ensayo futbolístico con saldo más que positivo. El plantel se trasladó hasta Etcheverry para enfrentar a Unión Vecinal en una práctica de 70 minutos, que finalizó con una clara victoria por 4 a 0.

Darío Ortíz dispuso desde el arranque a Calvo; Odello, Trentín, Maraia y Luayza; Romero, Coronel, Fernández y Baglieri; Toniolo y Schmidt. Un equipo que empieza a repetirse y cuya base se mantiene respecto de los amistosos anteriores, con la única variante del ingreso de Baglieri en lugar de Sequeyra.

En el primer bloque, el Rojo fue amplio dominador. Impuso su mayor jerarquía, controló el desarrollo y mostró contundencia en ataque. Schmidt abrió el marcador tras capturar un rebote luego de una pelota peleada por Fernández, quien minutos más tarde anotó el segundo tras un desborde de Odello. Antes del cierre, Toniolo selló el 3-0 parcial tras una buena habilitación de Schmidt.

En el complemento, Contana, con un preciso remate desde afuera del área, puso cifras definitivas y cerró otra jornada positiva.