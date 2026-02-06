Atento Lobo: Barracas avanzó a lo “Guapo” en la Copa Argentina
Barracas Central eliminó a Temperley en los penales luego de igualar 2 a 2 en los noventa minutos.
De la mano del platense Facundo Buera, el próximo rival de Gimnasia en el Torneo Apertura dio su primer paso en la Copa Argentina. En la cancha de Arsenal, Barracas Central eliminó a Temperley en los penales luego de igualar 2 a 2 en los noventa minutos.
El elenco comandado por Rubén Insúa tuvo un primer tiempo para el olvido, a tal punto que luego de perder 0-2 e irse al descanso, se vivieron momentos de tensión en el vestuario.
La segunda etapa fue totalmente distinta y con dos goles del “Tanque” Bruera, el elenco de Barracas forzó los penales.
Por su parte, Deportivo Riestra venció por 1-0 a Deportivo Maipú y avanzó a los 16avos de final, donde espera por el ganador del cruce entre San Lorenzo y Deportivo Rincón.
El Malevo, que no había podido ganar en lo que va del año, sumando un punto en las primeras tres fechas del Torneo Apertura, golpeó a los 44 minutos tras una gran jugada colectiva en la que Mateo Ramírez asistió y Ángel Stringa definió sentenciar la historia.