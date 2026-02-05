La carpeta clásica de La Meninha es su principal carta de presentación

Acción de jueves en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que levanta el telón para ofrecer un programa de 12 carreras, entre las 15.30 y las 21. La competencia destacada de la tarde es el Especial “Argentarias” (1.200 mts.), donde la sola presencia de La Meninha acapara toda la atención de los entendidos porque su recorrido clásico es ampliamente superior a sus rivales de turno. Su cartilla muestra que participó en quince competencias –todas de carácter jerárquico- con seis triunfos clásicos y cuatro placés, agregado a que los cinco compromisos restantes fueron todos puestos rentados del marcador. Con semejantes antecedentes nos cuesta buscar algún rival que le haga “sombra” en esta carrera. Es de venir cerca del fuego pero sin chamuscarse, para avanzar de firme en los metros definitorios. Así, por cartilla y por su buen presente lo plebiscitamos arriba de todo.

Carrera reservada para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupa el quinto lugar de programación, con seis competidoras, dispuestas a llevarse los $5.270.000 de premio que le esperan a la ganadora. Si bien destacamos la chance primaria de La Meninha, no soslayamos las posibilidades que le caben a otras participantes probas como Que Buena B, un ejemplar que ha corrido poco pero muy bien y que después de completar la cartilla de la categoría con las mejores calificaciones “salta” un escalón más arriba y va por la victoria más importante de su campaña. Es de correr de menor a mayor y de los 200 al disco te “liquida” y con esa fórmula viene de obtener sus últimos dos éxitos en línea. También, High Rimout es un nombre a tener en cuenta.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

CANDIDATOS PARA HOY

1ra.) 6 – 7 – 1 (5 - 4)

2da.) 1 – 3 – 4

3ra.) 4 – 6 – 7 (2)

4ta.) 4 – 3 – 8

5ta.) 1 – 3 – 2

6ta.) 7 – 6 – 8

7ma.) 11 – 2 – 5

8va.) 5 – 8 – 10

9na.) 11 – 5 - 3

10ma.) 13 – 5 – 16 - 9

11ma.) 7 – 6 – 12

12ma.) 4 – 10 –12 – 7