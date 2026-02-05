La Selección Argentina hará base en Kansas City para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció el miércoles en un comunicado que la elección obedece a que “es el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades, pero principalmente a las comodidades para la delegación”.

La entidad no reveló el lugar exacto en el que se entrenará el plantel comandado por el técnico Lionel Scaloni.

La Albiceleste, campeona en Catar 2022, debutará ante Argelia el 16 de junio en el estadio Kansas City por el Grupo J. Luego chocará con Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la primera ronda contra Jordania el 27 de junio en la misma ciudad.

AFA hizo especial hincapié que la ubicación estratégica de Kansas City en el centro de Estados Unidos le permitirá a la delegación argentina realizar traslados aéreos a otras ciudades estadounidenses en menor tiempo.

Argentina, que en marzo se medirá contra España por la Finalissima en Catar, tiene planeado instalarse en Estados Unidos en los primeros días de junio y jugar una serie de amistosos preparatorios para el Mundial contra rivales por definir.

La Selección tendrá su debut contra los africanos en el Arrowhead Stadium de la ciudad ubicada en el Estado de Missouri, pero luego jugará en el AT&T de Dallas (Texas) contra Austria y Jordania, el 22 y 27 de junio respectivamente. De Kansas City a Dallas el vuelo dura una hora y media.

De avanzar como líder de su grupo, Argentina jugará 16avos de final en Miami (tres horas de vuelo) mientras que siendo segunda será en Los Angeles (tres y media). También puede clasificar como tercera, dado el nuevo formato mundialista, pero en este caso la sede de su cuarto partido dependerá de múltiples factores y podría ser San Francisco, Seattle, Atlanta, Vancouver (Canadá) y hasta de nuevo Kansas City. Kansas City también aparece en el horizonte como sede de uno de los partidos de cuartos de final y está “cerca” de Atlanta (casi dos horas de vuelo), donde se jugarían potenciales choques de octavos y semis. De Nueva Jersey, donde será la final, son tres horas de vuelo.