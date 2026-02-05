La venta que explotó en el aire: Cetré volvió y el Pincha reacomoda el tablero

Nadie en City Bell lo vio venir. Cuando todo indicaba que Edwuin Cetré estaba a horas de convertirse en futbolista de Atlético Paranaense en una operación cercana a los seis millones de dólares, la negociación se derrumbó de manera abrupta. El impacto fue total: dirigentes, cuerpo técnico y hasta el propio jugador quedaron descolocados ante una decisión que alteró el mercado de pases de Estudiantes en cuestión de horas.

Los primeros rumores apuntaron a una diferencia económica. Falso. El acuerdo estaba cerrado en cinco millones y sólo restaban discutir variables menores que no ponían en riesgo la transferencia. Incluso existía consenso con Independiente Medellín, dueño del 50% del pase, respecto de la distribución del ingreso. El dinero no fue el problema.

Tampoco lo fue el corazón del futbolista, como se instaló desde Brasil. Cetré no tiene afecciones cardíacas. La traba surgió a partir de una operación realizada en 2018, cuando jugaba en Santos Laguna de México. Según la evaluación del cuerpo médico brasileño, aquella intervención podría exigirle un esfuerzo físico mayor al habitual. En Estudiantes jamás fue un tema: después de esa cirugía, el delantero compitió durante siete temporadas sin inconvenientes. La diferencia de criterios terminó por romper la negociación.

El desenlace dejó una escena inesperada: Cetré regresando al país sin traspaso y con futuro abierto. Este miércoles se presentó en City Bell y se entrenó con normalidad. Puertas adentro lo recibieron como a uno más. Para Eduardo Domínguez, su vuelta modifica el mapa ofensivo: recupera a un jugador desequilibrante, con gol y experiencia, justo cuando el semestre promete ser maratónico.

La dirigencia, sin embargo, no descarta reactivar otras gestiones. La frustrada venta generó un hueco en la planificación económica que ahora obliga a recalcular. Podría haber movimientos de último momento para equilibrar cuentas y plantel. Mientras tanto, el colombiano vuelve a ponerse la roja y blanca con una mezcla de alivio y revancha.

El fútbol tiene estas vueltas bruscas. Hace días parecía despedirse y hoy ya corre otra vez por las canchas del Country. En un mercado que no da respiro, Estudiantes pasó de perder a una figura a recuperarla en cuestión de horas. Y ahora deberá decidir si este regreso es un paréntesis… o un nuevo capítulo.