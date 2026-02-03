Gimnasia estrenó nueva camiseta, presentó sponsors e inauguró una tienda en la cancha

No fue una jornada más en el mundo tripero. Además de la victoria ante Aldosivi, los hinchas de Gimnasia quedaron contento con el nuevo modelo de la camiseta albiazul. Tal como adelantó este medio, la marca que viste al mens sana envió la versión 2026 de las casacas y el cambio se dio en el momento justo en donde la dirigencia cerró un gran acuerdo comercial.

Mediante sus redes sociales, el Lobo presentó a la empresa de correo “OCA” en el pecho de su camiseta y le sumó a la compañía aérea FlyBondi en la espalda. Cabe destacar que ambas son del mismo dueño.

Para eso, la gente encargada del marketing albiazul renegoció con Jorge Reina el contrato que vinculaba a su empresa con el pecho de la camiseta hasta el año 2035.

Según le confirmaron desde la CD a diario Hoy, con este cambio el club cuadruplicó los ingresos. Además de la azul y blanca de toda la vida, habrá una casaca azul con detalles blancos y otra gris con la franja azul a la altura del torso. Respecto al arquero, sumado al modelo verde que estrenó Nelson Insfrán, habrá otro celeste y uno naranja.

Como si fuera poco, la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto inauguró un LoboShop en el primer piso de la Platea Néstor Basile. La tienda estará abierta los días de partido. Con esta nueva dirigencia, las ventas se multiplicaron de manera exponencial ya que se agregaron promociones con distintos bancos.