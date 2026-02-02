Rotación total: el Pincha visita a Defensa en Varela con un equipo alternativo

Esta tarde, desde las 17.30, Estudiantes afronta una nueva parada del Torneo Apertura cuando visite a Defensa y Justicia en Florencio Varela, en un partido que funciona como termómetro de una idea que Eduardo Domínguez ya dejó sobre la mesa: rotar para competir. Y lo hace con el envión de una semana intensa, que arrancó con el 1-1 ante Independiente en Avellaneda y siguió con el triunfo 2-1 frente a Boca en UNO, en una noche caliente que todavía se comenta en City Bell.

Con el calendario apretando desde temprano —torneo local, Copa Argentina, Libertadores y la Supercopa Internacional pendiente ante Rosario Central— el entrenador entiende que no puede vivir de un “equipo de memoria”. Lo avisó tras el empate en el debut: “Esto recién empieza… la rotación es importante”. Y después de ganarle a Boca, la lógica se reforzó: hay que sostener el nivel sin fundir piernas.

La semana de trabajo dejó indicios de una reforma grande. En defensa, Domínguez probó una última línea completamente distinta, con nombres que vienen pidiendo pista y otros que se acomodan al nuevo mapa del plantel. La idea es oxigenar sin perder agresividad, algo clave ante un Defensa que suele jugar con ritmo alto, presión y transiciones rápidas.

En el medio, el DT busca más pase filtrado y mejor control de los tiempos. Piovi y Medina aparecen como piezas para darle conducción a un equipo que en el arranque del torneo mostró carácter, pero todavía necesita pulir funcionamiento. Y arriba, las miradas van a estar en dos puntos: el regreso de Tiago Palacios, que vuelve tras la lesión, y el posible debut de Adolfo Gaich, ya metido en la dinámica de la pretemporada. Además, Brian Aguirre puede sumar desequilibrio por banda.

Si la prueba se confirma en cancha, el probable Pincha sería con Iacovich; Madgaleno, Pierani, Tomás Palacios, Mancuso; Neves, Piovi, Medina; Tiago Palacios, Gaich y Aguirre.

En Varela no sólo se juegan tres puntos: Estudiantes empieza a mostrar cómo piensa sostenerse en un semestre feroz. Con la confianza de haber arrancado sumando y de haber bajado a Boca en una noche brava, el Pincha abre el abanico y busca algo más que resultados: construir un equipo largo para pelear todo.