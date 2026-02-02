El Ruso arrancó a lo Boca

Boca se quedó con una victoria trabajada, pero la gran noticia de la noche fue el debut de Santiago Ascacíbar. El excapitán de Estudiantes se puso por primera vez la camiseta azul y oro como titular y dejó una actuación que rápidamente lo metió en el corazón del hincha. No fue sólo un estreno correcto: fue una carta de presentación con carácter, intensidad y presencia en cada sector del campo.

Integrado en el mediocampo junto a Leandro Paredes y Ander Herrera, el Ruso asumió un rol clave. Recuperó, presionó alto y fue el encargado de romper líneas cuando el equipo necesitó profundidad. Su despliegue físico fue constante y se bancó los 90 minutos sin bajar la intensidad, algo que llamó la atención incluso del propio cuerpo técnico. En una de sus primeras intervenciones remató al arco y sobre el final casi convierte de cabeza, confirmando que no sólo es equilibrio sino también llegada.

Tirado sobre la derecha, jugó como un clásico volante mixto: auxilio defensivo, desmarques ofensivos y lectura para ofrecerse como descarga permanente. La Bombonera lo reconoció rápido. Cada cruce ganado y cada recuperación se celebraron como un gol, en una noche que sirvió para que el hincha empiece a identificarlo como una pieza importante del nuevo Boca.

Ángel Romero también tuvo un ingreso decisivo al generar el penal del triunfo, pero la escena principal se la llevó Ascacíbar. Tras el partido, el mediocampista habló con serenidad: destacó el trabajo colectivo y remarcó que el crecimiento llegará desde el día a día. Boca ganó y sumó tres puntos valiosos, pero además presentó a un refuerzo que no necesitó adaptación emocional: jugó como si siempre hubiese estado ahí. Un estreno que no sólo cumplió expectativas, sino que dejó la sensación de que el Ruso puede convertirse en una de las banderas del equipo.