Inter derrotó a Cremonese y sigue firme en la Serie A

Inter de Milán derrotó 2-0 a Cremonese como visitante y se consolidó en lo más alto de la Serie A. Lautaro Martínez abrió el marcador a los 16 minutos con un cabezazo tras un córner de Federico Dimarco, mientras que Piotr Zielinski amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área a los 31. Con esta victoria, el equipo dirigido por Cristian Chivu alcanzó los 55 puntos y le sacó ocho de diferencia al Milan, que enfrentará a Bologna en la próxima fecha.

En otros resultados de la jornada, Como empató sin goles con Atalanta tras un penal fallado por Nicolás Paz en el cierre, y Torino superó 1-0 a Lecce con gol de Che Adams.